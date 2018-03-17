ترامب: هناك قدر كبير من الكذب والفساد في “العدل” و”الخارجية” و”FBI”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن “هناك قدرًا كبيرًا من الكذب والفساد والتسريب في وزارتي العدل والخارجية ومكتب التحقيقات الاتحادي FBI”.

جاء ذلك في تغريدة لترامب عبر “تويتر”، ردًّا على أخرى للمدير العام السابق للمكتب جيمس كومي على خلفية إقالة نائب مدير “FBI” أندرو ماكابي.

وتوجه كومي للرئيس الأمريكي ترامب بالقول “سيعلم الشعب الأمريكي قريبًا من هو الشريف، وسيستمع لروايتي قريبًا جدًا”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز إقالة ماكابي، وذلك قبل يومين من حلول توقيت تقاعده.

وبعد وقت قصير من طرد ماكابي، غرد الرئيس الأمريكي على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلًا: “أندرو ماكابي طُرد، إنه يوم عظيم للعاملين والعاملات المجتهدين في مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم عظيم للديمقراطية”.

وأضاف أن “المتظاهر بالتهذيب جيمس كومي كان رئيسه، ودفع بماكابي ليبدو كأنه فتى نزيه، علم بشأن الأكاذيب والفساد التي انتشرت بين أعلى مراتب FBI”.

وفي سياق متصل، أعرب جون دود، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي، اليوم، في تصريح لصحيفة “Daily Beast” الأمريكية عن أمله في إنهاء مهمة المدعي الخاص، روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 2016.

وعينت وزارة العدل الأمريكية روبرت مولر في 17 أيار/ مايو 2017 مدعيًا عامًا للتحقيق في القضية.

وكانت حملة ترامب الانتخابية واجهت عام 2016 عدة اتهامات بالتواطؤ مع روسيا، ما دفع ترامب، لتكرار نفي الأمر، مشددًا على أنه “لا تواطؤ من جانب حملته، ولا تدخل من جانب روسيا في نتائج الانتخابات الرئاسية”.

وتنظر التحقيقات الأمريكية في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو ما إن كان ترامب عرقل تحقيقًا لمكتب “إف بي أي” حول القضية نفسها، من خلال طرد مدير المكتب السابق، جيمس كومي، في آيار/مايو 2017.