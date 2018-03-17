ليبرمان: عباس يحاول جرنا إلى حرب مع حماس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، إن رئيس السلطة محمود عباس هو المسؤول عن التدهور الأمني في قطاع غزة.

وأضاف ليبرمان، في تصريحات نقلتها القناة 14 العبرية، أن “عباس يحاول دفع إسرائيل للحرب مع غزة من خلال استغلال انفجار قافلة رئيس الحكومة رامي الحمدالله لقطع كل المخصصات المتعلقة بالمستشفيات ومخصصات الشؤون الاجتماعية ورواتب الموظفين بهدف دفع القطاع للانفجار في وجهنا، الأمر الذي يحتم مواجهة عسكرية مع حماس”.

وأوضح الوزير الإسرائيلي، أن لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية سلسلة إجراءات لتفادي وقوع انفجار وشيك في القطاع.

وقال ليبرمان “عباس ذاهب إلى وقف تام لتمويل قطاع غزة بما في ذلك المدفوعات للمياه والكهرباء والرواتب والصحة”.

وحذر من أن الوضع متفجر وسيكون في الأيام والاسابيع المقبلة على شفا انفجار في غزة.