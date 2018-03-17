اعتقال كبير مساعدي الرئيس الإيراني السابق نجاد

أعلن المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، السبت، اعتقال إسفنديار رحيم مشائي، كبير مساعدي وصهر الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد.

ونقلت وكالة أنباء “ميزان نيوز” التابعة للسلطة القضائية، أن “اعتقال رحيم مشائي جرى مساء اليوم السبت وتم نقله إلى السجن بعدما صدرت أوامر اعتقاله من قبل المدعي العام في طهران على خلفية قيامه بإهانة السلطة القضائية وإحراق الحكم الصادر بحق أحد المدانين”، في إشارة إلى حميد بقائي مساعد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وقال مشائي كما أظهر مقطع فيديو نشرته مواقع إخبارية تابعة لنجاد، إن “الملكة البريطانية هي التي أصدرت الحكم”.

وجرى اعتقال حميد بقائي، الثلاثاء الماضي، وتم نقله إلى سجن ايفين شمال العاصمة طهران بعد مصادقة الحكم الصادر بحقه بالسجن 15عامًا وبعد إدانته بالاستيلاء على 2500 سبيكة ذهبية واختلاس المليارات والفساد.

وفي سياق متصل، قال القيادي في حزب “المؤتلفة” الإسلامي المتشدد، حميد رضا ترقي، لوكالة “انتخاب نيوز”، إن “اعتقال مشائي هو رسالة تهديد للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد”.

وأوضح ترقي أنه “في حال استمر نجاد بالتصعيد واستهداف السلطات القضائية، فإن المدعي العام سوف يصدر أوامر باعتقاله لوقف ما أسماها بالمهزلة التي يروج لها تياره”.ِ