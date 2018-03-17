السويد ترفض ادعاء روسيا بشأن غاز الأعصاب المستخدم ضد العميل المزدوج في بريطانيا

رفضت وزيرة خارجية السويد مارجوت وولستورم ادعاءات روسية اليوم السبت، بأن بلادها ربما تكون مصدرًا لغاز الأعصاب السام الذي استخدم ضد عميل مزدوج روسي وابنته في بريطانيا، واصفة تلك المزاعم بأنها “غير مقبولة ولا أساس لها”.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الروسية لقناة روسيا 24 التلفزيونية في وقت سابق اليوم السبت” إن مصدر غاز الأعصاب السام على الأرجح هو بريطانيا نفسها أو التشيك أو سلوفاكيا أو السويد أو الولايات المتحدة”

وقالت وولستورم على تويتر “أرفض بشدة هذا الادعاء غير المقبول الذي لا أساس له، من المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بأن غاز الأعصاب الذي استخدم في سالزبري ربما كان منشؤه السويد”.

وأضافت الوزيرة “على روسيا، بدلًا من ذلك، أن تجيب على أسئلة المملكة المتحدة”.