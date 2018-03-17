ضمن حزمة عقوبات.. “تلغرام” تحجب خدماتها عن إيران

أعلنت شركة تطبيق موقع التواصل الاجتماعي “التلغرام“، السبت، وضع إيران تحت لائحة العقوبات ومنعها من خدمة “بلوكتشين” وعملية رقمية خاصة به.

وقالت الشركة في بيان صحافي لها: إن “الأفراد أو البلدان الموجودة على قائمة عقوبات الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوروبي أو الأمم المتحدة، سوف تُمنع من المشاركة في عملية استخدام العملية الرقمية”.

وأضافت الشركة بأنه “لا يحق للأشخاص الموجودين على لائحة العقوبات، كزوجاتهم وأطفالهم وغيرهم، استخدام تلك الخدمة في التطبيق “، مشيرة إلى أن الحظر حاليًا يشمل إيران وكوبا وكوريا الشمالية وسوريا وشبه جزيرة القرم.

وكانت تقارير كشفت عن عزم تطبيق Telegram إلى استثمار 1.2 مليار دولار؛ لإنشاء اقتصادها الافتراضي من خلال Telegram وبناء منصة فريدة للدفع على أساس الكتلة للصين، والتي يمكن للمستهلكين استخدامها لدفع عملات “ساخنة” رقمية افعلها بنفسك.

ويعد تيليغرام من التطبيقات ذات الشهرة الواسعة داخل إيران، حيث يستخدمه نحو 45 مليون شخص، وذلك حسب بيانات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية.