تسريبة ثقيلة: تيلرسون تلقّى قرار إقالته وهو في الحمّام

كشف كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي أنه عندما اتصل بوزير الخارجية المقال، ريكس تيلرسون، ليبلغه بقرار الرئيس دونالد ترامب إقالته، كان (تيلرسون) موجودًا في الحمام، (جالسًا على التواليت، بحسب عنوان التقرير)، يعاني من تلبّك معوي بسبب بعض الأكل الذي تناوله أثناء جولته الأفريقية.

وقال موقع “ديلي بيست” الإخباري إنه كان لافتًا أن كيلي أبلغ ذلك لحشد الصحفيين والمراسلين وهو يتحدث لهم عن تفاصيل إقالة تيلرسون، طالبًا منهم عدم نشر هذه الملاحظة.

لكن مندوبي ديلي بيست لم يكونوا ضمن المؤتمر الصحفي، ونقلوا المعلومة المؤكدة عن عدة صحفيين حضروا اللقاء، والتزموا من طرفهم بعدم نشر الخبر.

وتأتي هذه التسريبة من كبير موظفي البيت الأبيض في سياق متابعات إعلامية متواصلة تستذكر -في معظمها- ضعف أداء تيلرسون، وعدم تقديره لمعنى اختلافه مع الرئيس ترامب في عديد الملفات.

شائعات التغيير مصدرها ترامب نفسه

جديد آخر كشفه ديلي بيست نقلًا عن جون كيلي، وهو أن معظم التكهنات المتتابعة في البيت الأبيض مصدرها الرئيس ترامب نفسه الذي يستخدم هذه التسريبات والشائعات، كما يستخدم “تويتر” كجزء من نهج خاص في الإدارة، وفي إبقاء طواقم المساعدين مستنفرة.