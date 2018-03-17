مسؤول إيراني: أمريكا عاجزة عن توجيه ضربة عسكرية لطهران

استبعد مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إمكانية اتخاذ الولايات المتحدة أي قرار عسكري ضد بلاده، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة لا تساعدهم على ذلك.

واستدرك عبداللهيان بالقول: “استبدال ريكس تيلرسون ستلحقه سياسات أميركية جديدة أكثر تشددًا”.

وقال، في مقابلة صحافية، إن “الظروف الراهنة لا تساعد الأميركيين على اتخاذ قرار عسكري ضد إيران، كما أن البنية الدفاعية الإيرانية وعدم إدراك أميركا لحجمها وطبيعة الردود على تجاوزات حصلت خلال الأعوام السابقة، والتي شهدتها واشنطن عمليًا، ستجعل أميركا تحسب الخطوة جيدًا”.

وأوضح أن “الولايات المتحدة لو كانت قادرة على مهاجمة إيران خلال العقود الأربعة الماضية لما ترددت في ذلك لحظة واحدة”، زاعمًا أن “واشنطن عاجزة عن توجيه أي ضربة عسكرية ضد إيران”.

ورأى المسؤول الإيراني أن أمريكا قامت بكل ما تستطيع فعله إزاء إيران طيلة السنوات الماضية، مبينًا أن “الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما انتهكت عقود وبنود المفاوضات النووية”.

وفيما يتعلق بعزم ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، قال عبد اللهيان: “المستقبل لن يأتي بما هو أسوأ مما حصل سابقًا، حتى لو أعلن ترامب رفضه تمديد تجميد العقوبات بحق إيران بعد شهرين، فواشنطن لم تنفذ الاتفاق النووي كما اللازم بالأصل”.