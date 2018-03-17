مذكرة اتهام إيطالية بحق ثلاثة ليبيين تابعين لـ”داعش”

وقعت قاضي التحقيق الإيطالية، أنطونيلا مينيني، مذكرة اتهام بحق ثلاثة ليبيين خطفوا أربعة مهندسين إيطاليين عام 2015، وقتلوا اثنين منهم في العام اللاحق، قرب مدينة صبراتة (غربي طرابلس).

وقالت صحيفة لاربيوبليكا الإيطالية إن المتهمين ينتمون إلى تنظيم داعش، واعتقلتهم السلطات في طرابلس بعد عملية بحث وتحرٍ واسعة.

وبينت الصحيفة أن المدعي العام سيرغيو كولياكو سيباشر التحقيق مع المتهمين بالتنسيق مع السلطات الليبية، في اتهامات الخطف من أجل الإرهاب وبهدف تمويل منظمة إرهابية.

وأعلنت السلطات الليبية قبل أيام عن اعتقال ثلاثة متهمين باختطاف الإيطاليين الأربعة الذين كانوا يعملون كتقنيين في شركة بوناتي الهندسية المرتبطة بعقود مع عملاق النفط الإيطالي شركة إيني، في منطقة مليتة غرب طرابلس، مبينة أن المتهمين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم.

واتهم الثلاثة، وهم يوسف الدوادي وأحمد الدوادي وأحمد الشرع باختطاف المهندسين الإيطاليين بهدف إرهابي والتسبب في مقتل اثنين من الرهائن.

وذكرت لاربوبليكا أن المهندسين فوستو بيانو، وسالفاتور فايا، وفيليبو كالكانو وجينو بوليكاردو خُطفوا في مدينة صبراتة في الـ19 من تموز/يوليو 2015، أثناء قدومهم من مدينة جربا التونسية للالتحاق بالعمل في حوض بناء شركة مليتة الليبية، وقتل بيانو وفايا يوم الـ3 من آذار/ مارس 2016 في “معركة بالأسلحة النارية مع أطراف أخرى”.

وأضافت أنه وفقًا لما حدده المدعون العامون في روما، وإدارة المكافحة الوطنية للإرهاب، الذين حصلوا على تقارير ووثائق من السلطات الليبية بشأن التحقيقات التي أجريت مع المتهمين، والتي شارك بها ما لا يقل عن عشرة أطراف أخرى، أن مقتل بيانو وفايا حدث عندما قرر الخاطفون تغيير مخبأهم بعد الضربة الأمريكية المكثفة لتنظيم داعش في صبراتة، وقد تمكن كل من كالكانو وبولكاردو، اللذين كانا في تلك الأثناء في السجن بانتظار نقلهما، من تحرير أنفسهما والهرب.