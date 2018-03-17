سقوط ضحايا جراء انفجار في كابول

قال مسؤولون إن انفجارا في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة اثنين وذلك في هجوم استهدف فيما يبدو شركة تعاقد أجنبية.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن كل القتلى والمصابين في الانفجار مدنيون ولا يوجد ضحايا في صفوف المتعاقدين.

وذكر مسؤولو الشرطة أنها ما زالت تتحرى سبب الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وعلى الرغم من أن هذا الانفجار يعد صغيرا نسبيا مقارنة بانفجارات أخرى أسقطت عشرات القتلى في الآونة الأخيرة إلا أن استمرار وقوع الهجمات في كابول يقوض الثقة في حكومة الرئيس أشرف عبدالغني التي يدعمها الغرب.

وقال الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يوم الأربعاء الفائت، “كابول هي محور جهدنا الرئيسي” في إشارة للقوى الدولية التي تساعد قوات الأمن والدفاع الأفغانية.