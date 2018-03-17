أستراليا تحذر من هجمات إرهابية باستخدام تطبيقات مشفرة

المصدر: ا ف ب

حذرت أستراليا، اليوم السبت، دول جنوب شرق آسيا من مخاطر محدقة، ودعتها إلى الرد بشكل “موحد” على تطبيقات بريد إلكتروني مشفرة تُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية.

وقال وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون إن استخدام “الشبكة (الإلكترونية) السوداء” من جانب المتطرفين وغيرهم من المجرمين يتزايد باضطراد.

وكان الوزير يتحدث في افتتاح قمة خاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سيدني تستمر يومين.

ومن المتوقع أن يتم للمرة الأولى إقرار مذكرة لتنسيق المعلومات الخاصة بالأمن المعلوماتي وموارد الشرطة في أنحاء المنطقة.

وتساعد كانبيرا دول جنوب شرق آسيا في جهودها الرامية إلى الحد من تمويل الإرهاب ومواجهة التطرف العنيف.