للمرة الأولى.. واشنطن تتهم موسكو بقرصنة بنى تحتية حساسة

المصدر: أ.ف.ب

اتهمت واشنطن للمرة الأولى الحكومة الروسية بشكل مباشر بالوقوف وراء هجمات الكترونية أتاحت الوصول إلى أنظمة التحكم ببعض البنى التحتية الفائقة الحساسية في الولايات المتحدة مثل محطات الطاقة النووية وتوزيع المياه.

وأفاد تقرير فني أعده خبراء في مجال الأمن الالكتروني في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الخميس بأنه “منذ اذار/مارس 2016 على الاقل، استهدفت جهات في مجال المعلوماتية (تابعة) للحكومة الروسية (…) وكالات حكومية والعديد من قطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة بما فيها الطاقة والمرافق النووية والتجارية والمياه والطيران ومرافق حساسة في مجال الصناعة”.

وتزامن هذا الاتهام الأمريكي لروسيا مع إعلان إدارة ترامب مجموعة عقوبات ضد أفراد وكيانات روسية ردا على تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية عام 2016 والعديد من الهجمات الالكترونية.

في المجموع، استهدفت تلك العقوبات 19 فردا بينهم رجل الأعمال يفغيني بريغوجين القريب من الكرملين، فضلا عن خمسة كيانات بينها جهاز الاستخبارات الداخلية وأجهزة سرية تابعة للجيش الروسي.

وسارعت موسكو التي لطالما نفت أي تدخل، إلى الرد بلسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الذي توعد بـ”تدابير انتقامية”.