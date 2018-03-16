طهران تطرح قضية معتقليها بواشنطن على مسؤولين أمريكيين في فيينا

أعلن عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين والمساعد السياسي لوزير الخارجية، أنه بحث في فيينا ملف المعتقلين الإيرانيين في الولايات المتحدة، مع براين هوك، مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال عراقجي عقب جولة محادثات أجراها مع مسؤولين من دول 5+1 الموقعة على الاتفاق النووي، اليوم الجمعة: “لقد بحثت مع مسؤول وفد الولايات المتحدة براين هوك، قضية عرقلة الاتفاق النووي، والمعتقلين الإيرانيين في بلاده”.

وبيّن أن “الجلسة المشتركة بين إيران ومجموعة 5+1 أكدت على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق النووي وإزالة العراقيل، بما في ذلك عدم منع إيران من شراء الطائرات من الشركات الأجنبية”.

واعتبر المسؤول الإيراني أن “انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يعد خرقًا للاتفاق من وجهة نظر إيران”.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: إنه “لأول مرة تشارك امرأتان في المباحثات التي تتعلق بالاتفاق النووي في العاصمة فيينا”، مشيرة إلى أن “فرزانه شرفبافي، رئيسة الخطوط الجوية الإيرانية، وشيوا راوشي، مديرة عمليات العملية الأجنبية في البنك المركزي الإيراني، شاركتا في الاجتماع”.

وفي سياق متصل، قالت مساعدة منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هيلغا شميت، في بيان صحفي لها عقب جولة المباحثات: إن “المشاركين أكدوا على الحاجة لمواصلة تنفيذ رفع العقوبات النووية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطيران المدني بطريقة تعزز الفوائد المتوقعة”.

ونقل البيان عن شميت قولها: إن “جميع المشاركين مستمرون بالتزامهم ببنود الاتفاق النووي، ويشددون على ضرورة ضمان تنفيذه الفعال في جميع القطاعات ذات الصلة بحسن نية وفي مساحة بناءة”.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، في حديث للصحفيين من العاصمة الكازاخستانية أستانة، أن انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية ستكون له عواقب وخيمة على واشنطن.

وقال ظريف: “إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ تجاه الاتفاق النووي ومنه الانسحاب، فسيكون ذلك خطأ مؤلمًا بالنسبة لهم”.