إيران.. أحمدي نجاد يوجه رسالة “شديدة اللهجة” لقاسم سليماني

وجه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، يوم الجمعة، رسالة إلى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الجنرال قاسم سليماني، داعيًا إيّاه إلى عدم الوقوف إلى جانب الظالم، وهذه أول رسالة شديدة اللهجة من نجاد لقائد بالحرس الثوري.

ونشر موقع “دولت بهار”، الناطق باسم نجاد، الرسالة التي بعثها الرئيس الإيراني السابق للجنرال قاسم سليماني، طالبه فيها بضرورة “عدم الوقوف إلى جانب الظلم”، في إشارة إلى القرار القضائي بالسجن 15 عامًا الصادر بحق حميد بقائي، مساعد أحمدي نجاد السابق.

وقال نجاد، وهو يخاطب سليماني: “إن الاتهامات المالية ضد السيد بقائي هي حالات تمارسها سلطات أخرى في الجمهورية الإسلامية”، مضيفًا أن “اتهام حميد بقائي بالتلاعب بأموال الدولة السابقة غير دقيق”.

وطالب نجاد قاسم سليماني “بتكذيب ونفي الاتهامات الموجهة من القضاء واستخبارات الحرس الثوري حول اختلاس حميد بقائي أموالًا بقيمة 3.5 مليون يورو، قدمها فيلق القدس لقادة أفارقة، في عهد رئاسة أحمدي نجاد”.

ولم يعلّق قاسم سليماني، باعتباره أحد قادة الحرس الثوري، على رسالة أحمدي نجاد أو مساعده المعتقل حميد بقائي، الذي بعث برسالة نصية إلى سليماني، الإثنين الماضي.

واتهم بقائي في رسالة إلى سليماني قائد استخبارات الحرس الثوري رجل الدين، حسين طائب، بالكذب، مشيرًا إلى أن طائب متهم بالاستيلاء على 3.5 مليون يورو، إضافة إلى 570 ألف دولار من أموال الحرس الثوري.

وأقدمت السلطات الأمنية، يوم الثلاثاء الماضي، على اعتقال حميد بقائي ونقله إلى سجن إيفين شمال العاصمة طهران؛ لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه 15 عامًا، بعد إدانته بالاستيلاء على 2500 سبيكة ذهبية واختلاس أموال طائلة.