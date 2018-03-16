المخابرات الإيرانية تشن حملة اعتقالات بحق الأحوازيين (صور)

اعتقلت المخابرات الإيرانية، اليوم الجمعة، عددًا من الأحوازيين العرب، بينهم ثلاث سيدات، بحسب ما ذكر ناشطون في مجال حقوق الإنسان.

وقال الناشطون: إن “قوات المخابرات الإيرانية ألقت القبض على عدد من العائلات في منطقة زيتون بمحافظة الأهواز، ذات الغالبية العربية جنوب إيران”، مشيرين إلى أن “من بين المعتقلين مجموعة من النساء”.

وأشاروا إلى أن “الاعتقالات جرت دون أي مبرر قانوني أو أوامر من السلطات القضائية الإيرانية”.

وتقول مصادر حقوق الإنسان: إن “المخابرات نقلت المعتقلين إلى مكان مجهول، وإن عدد المعتقلين أكثر من 15، من بينهم 3 سيدات”.

وذكر موقع “بالاترين” الإخباري أنه تم “التعرف على هوية 3 من المعتقلين هم: محمد علي البوغبيش 25 عامًا، ومريم الزبيدي 51 عامًا وطفلاها، وبنيامين البوغبيش 28 عامًا”.

وقال كريم الدهيمي، الناشط في مجال حقوق الإنسان: إن “قوات المخابرات الأحوازية استولت على منازل المعتقلين، وفتشتها وصادرت عددًا من الأجهزة المحمولة الأخرى”.