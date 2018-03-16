الكرملين: اتهام بوتين بالضلوع في تسميم سكريبال صادم

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الكرملين قوله، اليوم الجمعة، إن الاتهامات البريطانية بضلوع الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بغاز أعصاب استهدف العميل المزدوج سيرغي سكريبال في بريطانيا صادمة ولا تغتفر.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد قال، اليوم، إن من المرجح جدًا أن يكون بوتين نفسه اتخذ قرار استهداف العميل الروسي السابق على أرض إنجلترا.

ونقلت الوكالة عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن “أي إشارة أو ذكر لرئيسنا في هذا الشأن هو انتهاك صادم ولا يغتفر للقواعد الدبلوماسية للسلوك اللائق”.