أردوغان: على أمريكا سحب المسلحين الأكراد من شرق الفرات إذا أرادت التعاون مع أنقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن على الولايات المتحدة سحب مسلحين أكراد سوريين من شرق نهر الفرات بسوريا، إذا كانت تريد التعاون مع أنقرة.

وذكر أردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إقليم أرضروم شمال شرق البلاد، أن أنقرة لا تزال منفتحة على كل عروض التعاون فيما يتعلق بمدينة منبج السورية.

وقال أردوغان إنه غير متأكد من النهج الذي سيسلكه وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو في هذا الشأن.

وتحتفظ القوات الأمريكية بوجود في منبج، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي يهمين عليها الأكراد.