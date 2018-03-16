بريطانيا: الرئيس الروسي على الأرجح اتخذ قرار الهجوم بغاز الأعصاب

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن من المرجح بشدة أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه هو من أصدر قرار استخدام غاز أعصاب مخصص للأغراض العسكرية في هجوم على عميل روسي سابق في الأراضي البريطانية.

وقال جونسون: “ليس لدينا أي شيء ضد الروس أنفسهم. لن يكون هناك رهاب من الروس نتيجة ما يحدث”.

وأضاف: “خلافنا مع الكرملين بقيادة بوتين وقراره، ونعتقد أنه من المرجح بشدة كان قراره، بتوجيه استخدام غاز أعصاب في شوارع المملكة المتحدة، في شوارع أوروبا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية”.

ونفت روسيا أي ضلوع لها في تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال.

ومن جانبه، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن لندن خاطبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ لمساعدتها في التحقق بشكل مستقل من غاز أعصاب استخدم في تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال.

وقال المتحدث للصحفيين: “أرسلنا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”. وأضاف: “نعمل مع الشرطة لنمكنهم من التحقق بشكل مستقل من تحليلنا وإطلاع شركائنا الدوليين على الأمر”.

وأضاف أنه لا يوجد إطار زمني محدد لتلك العملية.