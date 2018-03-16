مزارعون يصفون روحاني بـ”الكاذب” خلال مظاهرة في أصفهان (فيديو)

تظاهر مئات من المزارعين في بلدة ورزنه، بأصفهان وسط إيران، ورددوا شعارات ضد الرئيس حسن روحاني، واصفين إياه بـ “الكاذب”.

وذكرت قناة صوت الشعب الداعمة للاحتجاجات الإيرانية اليوم الجمعة، أن “مسيرة حاشدة للمئات من المزارعين، خرجت نحو مقر إقامة صلاة اليوم الجمعة بمحافظة أصفهان وسط شعارات مناهضة لحكومة الرئيس حسن روحاني“.

وقالت القناة إن المتظاهرين رفعوا شعارات منها “روحاني الكاذب أين أنت من معاناة المزراعين في مدينة ورزنه”.

وفي يوم الجمعة الماضي، أقدمت قوات الأمن على استخدام القوة والغاز المسيل للدموع لتفريق جموع احتجاجات شارك فيها الآلاف من المزارعين والفلاحين في محافظة أصفهان.

ويواصل المزارعون في المحافظة تنظيم مسيرات احتجاج مستمرة للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.