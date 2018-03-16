وزير الدفاع الأمريكي: إقالة تيلرسون شأن داخلي‎

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، إن مسألة إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون لم تطرح خلال جولته الخارجية هذا الأسبوع، واصفًا الأمر بأنه “شأن أمريكي”.

وفي أول تصريحات علنية له منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب إقالة تيلرسون، يوم الثلاثاء، قال ماتيس الذي ربطته علاقات عمل وثيقة مع تيلرسون، إن “الحلفاء يدركون أن العلاقات مع الولايات المتحدة أعمق من العلاقات مع أي فرد”.

وأبلغ ماتيس الصحفيين خلال عودته بالطائرة إلى واشنطن قادمًا من البحرين: “الموضوع حتى لم يطرح إلا معكم (في الإعلام)، وأفهم سبب أسئلتكم”. وتابع: “لكنني فقط أوضح أنه في معظم أنحاء العالم، هذا الأمر ما هو إلا شأن يخص واشنطن”.

وزار ماتيس أفغانستان بعد الإعلان عن إقالة تيلرسون.

وأحجم وزير الدفاع عن التعليق على زمن علمه بأمر إقالة تيلرسون، ولم يقدم أي انطباعات شخصية بشأنها عدا القول إنه “لم تتم مناقشة المسألة خلال محادثاته، في اليومين الماضيين، مع قادة البحرين ومبعوث حلف شمال الأطلسي إلى أفغانستان”.