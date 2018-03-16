جنرال أمريكي: روسيا تتدرب بانتظام على توجيه ضربة نووية للولايات المتحدة

أعلن الجنرال الأمريكي المتقاعد غاري هاريس، أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أن الجيش الروسي يقوم بشكل منتظم في تدريباته بمحاكاة سيناريو ضرب أراضي الولايات المتحدة بالسلاح النووي.

وقال هاريس، إن “القوات النووية الاستراتيجية الروسية تقوم بتحديث وتنفيذ مناورات منتظمة تحاكي ضربات نووية ضد أراضي الولايات المتحدة”.

ورأى الجنرال الأمريكي، أن “تحليق قاذفات تو -95 الاستراتيجية الروسية على طول حدود الولايات المتحدة وكندا ما هو إلا بغرض تدريب أطقم الطائرات على تلك الضربة”.

وأشار هاريس إلى أن “القوات البرية الاستراتيجية تقوم أيضًا بمحاكاة ضربة نووية ضد الولايات المتحدة خلال التدريبات وإجراء تدريبات صاروخية باتجاه واشنطن”.

وأعرب الضابط الأمريكي السابق عن قلقه إزاء دخول غواصتين نوويتين من طراز “بوري” مزودتين بصواريخ باليستية عابرة للقارات الخدمة في الجيش الروسي، مشيرًا إلى أن “هذا النوع من الأسلحة الجديدة المتطورة زاد بشكل كبير من قدرة روسيا على شن ضربات نووية ضد الولايات المتحدة وحلفائها”.

وفي المقابل، صرح القائد العام للقوات المشتركة للناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي كيرتس سكاباروتي، أنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تتوقع أن تؤثر العقوبات على روسيا.

وقال سكاباروتي، خلال جلسة استماع في لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي: “حتى مع الوضع الاقتصادي الصعب، تمكن الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين من عكس الاتجاه، والآن بقدر ما أتذكر، يقترب (الاتجاه) من النمو بنسبة 2%، يبدو لي أن لديهم مرونة كبيرة.. يجب ألا نعول (على الضعف المزعوم لدى الروس)، يجب أن نعول على حقيقة أننا أقوياء وأننا نحد من نشاطهم”.

وأضاف سكاباروتي، إن الشعب الروسي ليس قادرًا على تحمل كل الشدائد وحسب، بل “ويرحب بها تقريبًا”.