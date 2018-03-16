سريلانكا ترفع الحظر عن “فيسبوك” بعد عنف طائفي‎

قال مسؤولون في سريلانكا، الخميس، إن السلطات رفعت الحظر عن موقع “فيسبوك” عقب نقاشات مع نشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي.

واستمر الحجب أسبوعًا استنادًا إلى أن “فيسبوك” كان يستخدم في تغذية العنف الطائفي.

وقتل شخصان على الأقل في اشتباكات الأسبوع الماضي عندما هاجم بوذيون أغضبهم مقتل سائق بوذي على أيدي مسلمين، مساجد وممتلكات لمسلمين في منطقة كاندي بوسط البلاد.

وقالت الحكومة إن بعض أعمال العنف جاءت بتحريض عبر “فيسبوك”.

وكانت الحكومة حجبت مواقع “فيسبوك” و”فايبر” و”واتساب” في السابع من مارس/ آذار.

وقالت في بادئ الأمر إن الحجب سيستمر ثلاثة أيام لكن مستخدمين قالوا إنها مددت الحجب دون الإعلان عن ذلك.

وقال الرئيس مايثريبالا سيريسينا في حسابه على “تويتر”: “بناء على تعليماتي ناقش سكرتيري (الأمر) مع مسؤولي “فيسبوك” الذين وافقوا على أن منصتهم لن تستخدم لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف”.

وقال إنه أصدر تعليماته لجهاز تنظيم الاتصالات لرفع الحظر المؤقت على الفور.

ويعيش أغلب المسلمين في سريلانكا في شرق ووسط الجزيرة ويشكلون ما يصل إلى 9% من سكانها البالغ عددهم 21 مليونًا، ويشكل البوذيون 70% من سكان البلاد، في حين يشكل المنتمون لعرق التاميل، الذين يدين أغلبهم بالهندوسية، نحو 13%.