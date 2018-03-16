مظاهرات حاشدة في إسبانيا عقب وفاة مهاجر خوفًا من الشرطة

شهدت العاصمة الإسبانية، مدريد، الخميس، مظاهرات على خلفية وفاة بائع متجول أفريقي بأزمة قلبية بسبب ملاحقة الشرطة له.

وبحسب أخبار تناقلتها الصحافة الإسبانية، فإن المهاجر غير الشرعي السنغالي، مامي مباغي، وهو بائع متجول يبلغ 35 عامًا، لاذ بالفرار عندما شاهد قوات الشرطة أثناء قيامه بعمله وسط المدينة، مساء الخميس.

وقام أفراد الشرطة بملاحقته بواسطة دراجات نارية، وعندما تعرض البائع لأزمة قلبية سقط بالقرب من منزله في حي لافابيس وسط مدريد الذي يعج بالمهاجرين.

ولفظ مباغي أنفاسه الأخيرة؛ رغم كافة المداخلات الطبية التي تمت لإسعافه؛ ما دفع أصدقاءه لإغلاق الشارع الذي مات فيه للحيلولة دون أخذ جثمانه دون إجراء التحريات اللازمة، وكتابة تقرير.

وعقب انتشار أنباء الواقعة، بدأت مظاهرات الشوارع تنطلق في حي لافابيس، حيث قطع المحتجون الطرق، وأخذوا يرددون هتافات مناهضة للشرطة من قبيل “الشرطة القاتلة”، و”هذه ليست دولة الشرطة، بل دولة اجتماعية”.

وعلى إثر ذلك تدخلت قوات الشرطة مستخدمة القوة ضد المتظاهرين الذين خربوا محطات الحافلات، وماكينتن الصرف الآلي، وحرقوا حاويات النفايات الموجودة بالشوارع.

وذكرت جريدة “البايس” المحلية، نقلًا عن مسؤولين بالإسعاف، أن 4 مدنيين، فضلًا عن 10 من عناصر الشرطة، أُصيبوا بإصابات طفيفة خلال الأحداث.

من جانبها قالت صحيفة “الموندو” إن الشرطة طاردت الباعة الجائلين مساء الخميس، لكن المهاجر السنغالي لم يكن من بينهم.