أمريكا: إيران تحاول التأثير على الانتخابات العراقية باستخدام المال

اتهم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، إيران، “بالتدخل” في الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجرى في أيار/ مايو المقبل.

وقال ماتيس للصحفيين، الخميس: “لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير، باستخدام المال، على الانتخابات العراقية”.

وأضاف: هذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين والتأثير على الأصوات.. ليست مبالغ قليلة كما نعتقد. وهذا في رأينا غير مفيد للغاية”.

ويسعى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من خلال الانتخابات المقبلة، إلى الفوز بولاية جديدة بعد حرب ناجحة ضد تنظيم داعش بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.