طهران تكشف عن مصير جندي إيراني مختطف في باكستان

أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد قاسم رضائي، الخميس، أن جنديًا إيرانيًا مختطفًا منذ 25 أبريل/نيسان العام الماضي، على يد جماعة جيش العدل البلوشية السنية، على قيد الحياة في باكستان.

وقال العميد قاسم رضائي للصحفيين عقب زيارة إلى باكستان: إن “المشاورات الأمنية التي أجريتها مع المسؤولين الحكوميين الباكستانيين في المنطقة الحدودية كانت جيدة للغاية”.

وأضاف أن “المسؤولين الباكستانيين أكدوا أن الجندي الإيراني سعيد ترابي بصحة جيدة، وهو على قيد الحياة بيد الخاطفين”.

وأعلنت جماعة جيش العدل المعارضة للنظام الإيراني، في نيسان/ أبريل الماضي، عن تنفيذ هجوم على قوات حرس الحدود الإيراني في منطقة “ميرجاوه”، التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان على الحدود مع باكستان.

وأسفرت العملية عن مقتل 10 من القوات الإيرانية، إضافة إلى اختطاف أحد الجنود بعد إصابته بجروح ونقله إلى الأراضي الباكستانية.

وأعلنت جماعة جيش العدل مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، مشيرة إلى أن الهجوم جاء بهدف القصاص من النظام الإيراني.