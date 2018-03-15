سقوط طائرة عسكرية أمريكية غرب العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سقوط طائرة عسكرية أمريكية تقل جنودًا غربي العراق.

وذكرت القيادة في بيان أصدرته في وقت متأخر من الخميس: “تتعامل فرق الإنقاذ مع الموقع الذي سقطت فيه الطائرة في الوقت الحالي”، مشيرًا إلى أنه لا توجد تفاصيل أخرى حتى الآن.

ووفقًا لما ذكره مسؤول أمريكي استنادًا إلى تقارير أولية، فإن من المعتقد أن الطائرة هليكوبتر من طراز “إتش.إتش-60” وسقطت قرب القائم في محافظة الأنبار قرب الحدود السورية.

وقال المسؤول إن الطائرة كانت تقل 7 أشخاص، ومن “المرجح” سقوط قتلى.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن تحقيقًا سيجرى لتحديد سبب سقوط الطائرة.