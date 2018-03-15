أمين عام الناتو يتهم روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الغرب‎

قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الخميس، إنه سيلتقي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يوم الإثنين في بروكسل لبحث هجوم غاز الأعصاب الذي وقع على أراضٍ بريطانية.

واتهم ستولتنبرغ روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الغرب.

وقال إن بإمكان بريطانيا الاعتماد على تضامن حلف شمال الأطلسي، لكنه ذكر أن لندن لم تطلب تفعيل بند الدفاع المشترك لدى الحلف، كما لم تطلب المساعدة في التحقيق.

وأضاف في مؤتمر صحفي: “وقع الهجوم في سالزبري في إطار نمط رأيناه على مدى سنوات عديدة”، في إشارة منه لروسيا. وتابع قائلاً: “نستجيب للأمر بوسائل كثيرة ومختلفة”.