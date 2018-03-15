بعد أشهر من الاحتجاجات.. هكذا علق خامنئي على مشاكل الإيرانيين

بعد مرور أشهر على اندلاع احتجاجات عارمة ضد النظام الإيراني، علق المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الخميس، بأن “المسؤولين في بلاده على دراية بالمشاكل التي يواجهها الشعب، خصوصًا الاقتصادية منها.

وأضاف خامنئي: “هذه المشاكل يمكن حلها”.

ونقل الموقع الرسمي لخامنئي قوله، خلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة: “بالطبع، نحن على دراية بمستوى معيشة الشعب ومشاكله الأخرى، لكننا نعتقد أنه لا توجد مشاكل في البلد لا يمكن حلها”.

وأوضح المرشد الإيراني أنه سوف يتحدث مع الشعب الإيراني في الأيام القليلة المقبلة عن المشاكل وحلولها، في إشارة إلى خطابه السنوي بمناسبة حلول العام الجديد وبدء أعياد النيروز الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل.

ويعاني الشعب الإيراني، الذي بلغ عدده 81 مليونًا، بحسب ما أعلن مركز الإحصاء، أمس الأربعاء، من مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة؛ ما دفعته إلى الخروج بتظاهرات ضد النظام والحكومة في الـ 28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ولجأت السلطات الأمنية إلى قمع هذه الاحتجاجات التي أوقعت نحو 35 قتيلاً بين المتظاهرين وقوات الأمن، واعتقال العشرات.