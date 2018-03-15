كبير معلقي نيويورك تايمز: تيلرسون أسوأ وزير خارجية في تاريخ أمريكا الحديث

وصف كبير معلقي صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، توماس فريدمان، وزير الخارجية المُقال، ريكس تيلرسون، بأنه “أسوأ وزير خارجية في تاريخ الولايات المتحدة لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية”.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مساء أمس مع شبكة “سي أن بي سي” الأمريكية، أشار فيها فريدمان، الحائز على جائزة بولتيزر، إلى أن خروج تيلرسون من إدارة الرئيس دونالد ترامب كان متوقعاً منذ عدة أشهر في ضوء خلافات الرأي والنهج بينهما في عدة ملفات دولية رئيسة.

وقال فريدمان، إنه مع ذلك سيفتقد تيلرسون، الذي أثنى على مواقفه بالنسبة للقضايا مع روسيا وكوريا الشمالية.

وكان فريدمان، نشر في السادس من شهر مارس الحالي مقالاً كرسالة تخيلية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعرض فيها الفشل الكبير الذي حققه تيلرسون في الخليج.

ونصح فريدمان في رسالته، الرئيس ترامب باستبدال (تيلرسون) بموفد خاص إلى المملكة العربية السعودية؛ لأنه فقد الثقة بانحيازه بشكل مكشوف إلى قطر في أزمتها مع دول الجوار العربية، ولأنه لم يستطع أن يبني إستراتيجية عمل تنفيذية تتفهم المتغيرات الجذرية التي تعيشها السعودية برؤية الأمير محمد بن سلمان، التي تستدعي موفدًا خاصًا يعزز ويدعم الإصلاحات والتنمية التي تشكل مصالح مشتركة للجميع، كما قال.