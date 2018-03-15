الخارجية التركية: تأجيل زيارة أوغلو لأمريكا

أعلنت مصادر دبلوماسية تركية اليوم الخميس، عن تأجيل زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو المقررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 19 مارس/ آذار الجاري، إلى موعد آخر لم يحدد.

جاء ذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أنّ جاويش أوغلو كان سيناقش مع المسؤولين الأمريكيين خلال الزيارة، الوضع القائم في مدينة منبج السورية.

يذكر أنّ تركيا والولايات المتحدة، توصلتا خلال الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي المُقال ريكس تيلرسون إلى أنقرة مؤخراً، إلى اتفاق بشأن تشكيل آلية عمل مشتركة، لمناقشة الخلافات القائمة بين البلدين.

وتتضمن هذه الآلية إنشاء 3 آليات عمل ثنائية، على أن يكون فريق العمل الأول متخصص بالعمل المشترك حول تنظيم “فتح الله غولن” ، والقضايا القنصلية بين الجانبين.

وتُعنى المجموعة الثانية بالملف السوري وقضايا التعاون لهزيمة تنظيم داعش والمجموعات المتشددة الأخرى، حيث سيقوم الفريق ببحث كيفية التزام واشنطن بتعهداتها التي قطعتها لتركيا حول منبج، وتوفير الأمن للمناطق المحررة من “داعش”، ومسألة الحل السياسي بسوريا.

أما فريق العمل الثالث، فسيهتم بمسألة الحرب المشتركة ضد منظمة “بي كا كا” الإرهابية.

وأمس الأول الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، إقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون، وتعيين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، خلفًا له.

وكان أوغلو قال أمس الأربعاء إنه يأمل في بناء علاقات طيبة مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، لكن على بومبيو احترام تركيا.