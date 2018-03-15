حل البرلمان الماليزي أواخر شهر مارس

قالت صحيفة “ذا ستار”، اليوم الخميس، إن البرلمان الماليزي سيحل في 28 أو 29 أو 30 مارس آذار مما يمهد الطريق للانتخابات العامة التي يجب أن تجرى بحلول أغسطس/ آب.

وأضافت أن حكومة جديدة ستكون قد شكلت قبل منتصف مايو/ أيار وهو ما يشير إلى أن موعد الانتخابات ربما يحدد في نهاية أبريل نيسان أو أوائل مايو/ أيار.

وذكر محللون ومصادر في الحزب الحاكم لرويترز هذا الأسبوع أن رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق واثق من الفوز في الانتخابات التي قد يدعى إليها في أبريل/ نيسان.

وتنتهي ولاية الحكومة الحالية في 24 يونيو/ حزيران المقبل.

وواجهت حكومة نجيب فضيحة تتعلق بصندوق الاستثمار (1إم دي بي) الذي تديره الدولة.

وأدت هذه الفضيحة إلى تحولات لم يسبق لها مثيل في القوى السياسية في ماليزيا حيث قد يتعرض حكم حزب يتولى السلطة منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1957 للخطر.

وبرز رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، الذي ساعد في تأسيس حزب المنظمة الوطنية للملايو الحاكم، وتحالفه المعارض بوصفهما مصدر تحد كبير لنجيب الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.