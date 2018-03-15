7 جرحى و13 مفقودًا جراء تحطم مروحية عسكرية في السنغال

أعلن الجيش السنغالي إصابة سبعة أشخاص وفقدان 13 آخرين إثر تحطم مروحية عسكرية كانت تقل مدنيين وعسكريين في جنوب البلاد مساء الأربعاء، مشيرًا إلى أن عمليات البحث مستمرة للعثور على المفقودين.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل عبدو ندياي إن المروحية كانت في مهمة لنقل جثمان إلى زيغوينشور في كازامانس (جنوب) وسقطت في ساعات المساء الأولى قبالة سواحل ميسيراه وسط مستنقعات المنغروف وهي نباتات تنمو في مستنقعات مياهها مالحة.

وأضاف أن المروحية كان على متنها 20 شخصًا “هم طاقم من أربعة أفراد ومدنيون”، مشيرًا إلى أن السكان المحليين “أنقذوا بواسطة مراكبهم المصنوعة من جذوع الأشجار سبعة ركاب”، في حين لا يزال البحث جاريًا عن الباقين.