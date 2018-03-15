السجن 25 عامًا لأمريكي من أصل إيراني حاول شراء صواريخ لطهران

قضت محكمة أمريكية، اليوم الأربعاء، بالسجن 25 عامًا على رجل يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية بعد إدانته بمحاولة شراء صواريخ أرض-جو وأجزاء طائرات لصالح حكومة إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

والعقوبة التي أصدرتها لوريتا بريسكا القاضية بالمحكمة الجزئية في مانهاتن بحق رضا أولانجيان (57 عاما) هي الحد الأدنى بموجب القانون الاتحادي.

وكان الادعاء طالب بعقوبة أشد من الحد الأدنى. لكن بريسكا قالت إنها لا تعتقد أن العقوبة الأطول ضرورية.

وكانت هيئة محلفين أدانت أولانجيان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بجرائم شملت التآمر لحيازة ونقل صواريخ مضادة للطائرات.

وقال محاموه إنهم سيطعنون على الإدانة. وذكر المحامون خلال المحاكمة أن أولانجيان معارض لحكومة إيران وأن جهوده للتوسط في بيع أسلحة كانت فعليًا نتيجة عملية دبرتها السلطات لفضح مساعي إيران للتحايل على العقوبات الأمريكية.

وتقول أوراق القضية إن أولانجيان ولد في إيران وسافر إلى الولايات المتحدة للدراسة في 1979 وحصل على الجنسية الأمريكية في 1999 ثم عاد إلى إيران في 2004.

واعتقل في استونيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة بعد عملية رتبتها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وقال الادعاء إن أولانجيان التقى في أوكرانيا مع عميل لإدارة مكافحة المخدرات تظاهر بأنه سمسار سلاح روسي لترتيب شراء صواريخ أرض جو ومكونات طائرات عسكرية.

وأضاف الادعاء أن أولانجيان تفاوض على شراء عشرة صواريخ وعشرات من أجزاء الطائرات وقال في اتصال عبر دائرة فيديو مغلقة مع العميل إنه يرغب في شراء 200 صاروخ على الأقل في نهاية المطاف. وقال الادعاء إن المتهم كان يستهدف جني ربح كبير من بيع الأسلحة.