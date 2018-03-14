غوتيريش: استخدام غاز أعصاب في بريطانيا ضد جاسوس روسي سابق “أمر غير مقبول”

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أن استخدام غاز أعصاب في بريطانيا ضد جاسوس روسي سابق أمر “غير مقبول”.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، للصحفيين، إن “استخدام غاز الأعصاب كسلاح تحت أي ظرف من الظروف هو أمر غير مقبول، كما أن استخدامه من قبل دولة يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمهلت روسيا حتى نهاية أمس الثلاثاء لتفسير كيف جرى استخدام غاز “نوفيتشوك” للأعصاب، الذي طوّره الجيش السوفييتي، على الأراضي البريطانية، دون أي نتائج حتى اللحظة.