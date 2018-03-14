تيريزا ماي: تصرفات بوتين “مؤسفة” وسنتصدى لأي تهديدات روسية

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، بعد أن اتهمت روسيا بالمسؤولية عن تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال في إنجلترا، إن بريطانيا ليست على خلاف مع الشعب الروسي ولكن اختيار الرئيس فلاديمير بوتين التصرف على هذا النحو “أمر مؤسف”.

وأضافت للبرلمان: “لا يوجد خلاف بيننا وبين شعب روسيا.. إنه أمر مؤسف أن يختار الرئيس بوتين التصرف على هذا النحو”.

وأضافت: “لن نتسامح مع تهديد الحكومة الروسية لحياة البريطانيين وغيرهم على أرض بريطانيا، ولا مع هذا الانتهاك الصارخ لالتزامات روسيا الدولية”.

وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية أن بلادها “ستتصدى لأي تهديدات من روسيا”، وقالت: “في الليلة الماضية رأيت اقتباسًا منقولًا عن السفير الروسي يقول فيه إن روسيا ليست من الدول التي تقبل الإنذارات، حسنًا يمكنني القول.. إن المملكة المتحدة ليست من الدول التي تقبل التهديدات، وسنتصدى لها”.

وقال متحدث باسم ماي، اليوم، إن بريطانيا اتخذت الخطوات الأولى ضد روسيا بعد الهجوم على سكريبال، لكن ماي مستعدة لاتخاذ خطوات أخرى ردًا على أي استفزازات روسية إضافية.

ورد المتحدث على سؤال عما يمكن أن تقوم به بريطانيا إذا ما رد الروس بالمثل على طرد الدبلوماسيين قائلًا للصحفيين: “ما أعلنته اليوم هو الخطوات الفورية التي نتخذها، تحدثت رئيسة الوزراء كذلك عن وجود إجراءات أخرى سنكون مستعدين لتنفيذها في أي وقت إذا ما واجهنا المزيد من الاستفزازات الروسية”.