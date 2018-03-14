مسؤول إيراني: إقالة تيلرسون تستهدف الخروج من الاتفاق النووي

اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني، كبير المفاوضين النوويين، عباس عراقجي اليوم الأربعاء، أن إقالة ريكس تيلرسون من منصب وزارة الخارجية الأمريكية، بقرار من الرئيس دونالد ترامب، تستهدف الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء الطلبة للأنباء “إيسنا”، إن “الأمريكيين جادون للخروج من الاتفاق النووي، والتغيير الحاصل في الخارجية الأمريكية يأتي في هذا السياق”، مؤكدًا أن “خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وارد جدًا ومتوقع في أي لحظة”.

وهدد عراقجي أن إيران سوف تنسحب من الاتفاق النووي في حال قررت إدارة دونالد ترامب الانسحاب منه، وقال: “سنخرج من الاتفاق النووي في حال خروج أمريكا منه، وأبلغنا الأوروبيين بذلك”.

في المقابل، هوّن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية برهام قاسمي اليوم الأربعاء، من الأثر المحتمل لتعيين مايك بومبيو وزيرًا جديدًا لخارجية الولايات المتحدة على الاتفاق النووي.

وقال قاسمي، ردًا على سؤال في مؤتمر صحفي عن تداعيات تعيين بومبيو على الاتفاق النووي: “هذه التغييرات والتطورات والإقالات في حكومة ترامب ليست جديدة”، وتابع: “لقد شهدنا تطورات مماثلة وهذا شأنهم الداخلي”.

وأضاف: “المهم بالنسبة للجمهورية الإسلامية هو السياسة الأمريكية في الشؤون الدولية وتعاملها معنا، وسنتبنى مواقفنا الخاصة”.

وكان بومبيو قد أبدى مواقف أكثر تشددًا من مواقف سلفه ريكس تيلرسون تجاه إيران، والاتفاق النووي الذي أدى إلى رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، في مقابل الحد من برنامجها النووي.

وجاء خبر إقالة تيلرسون في تغريدة على حساب الرئيس ترامب في “تويتر” كتب فيها: “مايك بومبيو سيصبح وزير الخارجية الجديد.. أشكر ريكس تيلرسون على خدمته”.

وقال ترامب أمس الثلاثاء، إنه يختلف مع وزير الخارجية المُقال، ريكس تيلرسون، في عدد من القضايا، بينها الاتفاق النووي مع إيران.