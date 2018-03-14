إيران تهدد بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا

هدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، اليوم الأربعاء، بقطع بلاده للعلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا أو تخفيف مستوى التمثيل، إذا لم تتخذ إجراءات لمحاكمة مهاجمي السفارة الإيرانية في لندن.

وقال بروجردي، خلال الاجتماع الذي عقدت لجنة الأمن القومي لبحث الهجوم على السفارة الإيرانية في لندن، من قبل أنصار المرجع الديني المعارض صادق الشيرازي “إن سلوك الحكومة البريطانية إذا لم يتغير في قضية الاعتداء على السفارة الإيرانية، فإننا سنتصرف بطريقة تجبرنا على اتخاذ قرار بقطع العلاقات أو تخفيضها لضمان مصالحنا”.

واتهم المسؤول الإيراني الحكومة البريطانية بما سمّاه بـ”التعاون والفشل في التصدي للهجوم الذي تعرضت له سفارة إيران من قبل التيار الشيرازي”.

وبدوره، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجشي في الاجتماع، “أن بريطانيا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سفاراتنا في لندن، وسنتابع ملف محاكمة المشاركين في الاعتداء على السفارة”.

ويوم الجمعة الماضي، اقتحم أربعة أشخاص من جماعة تطلق على نفسها “خدام المهدي” مبنى السفارة الإيرانية في لندن، وقاموا بإنزال العلم الإيراني وترديد شعارات مناهضة للنظام ومرشده علي خامنئي، على خلفية اعتقال السلطات الإيرانية “حسين الشيرازي” نجل المرجع الديني المعارض لولاية الفقيه صادق الشيرازي.

وجاء اعتقال حسين الشيرازي بعدما وصف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بـ”الفرعون” في كلمة له في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.