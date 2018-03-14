البرلمان الألماني ينتخب أنجيلا ميركل مستشارة لولاية رابعة

صوت النواب الألمان، اليوم الأربعاء، لإعادة انتخاب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لفترة ولاية رابعة، ومن المرجح أن تكون الأخيرة، والتي قد تكون الأكثر تحديًا إذ تواجه ائتلافًا هشًّا.

وصوت 364 نائبًا لصالح إعادة انتخاب ميركل (63 عامًا) مقابل 315 صوتًا رافضًا، كما امتنع تسعة عن التصويت، واعتبرت أصوات 4 نواب باطلة، وكانت ميركل تحتاج لـ355 صوتًا، فقط، لإعادة انتخابها.

وقالت ميركل لمجلس النواب بعد التصويت “أقبل نتيجة التصويت”.

وأدت ميركل، اليمين الدستورية أمام البرلمان، لتبدأ بذلك رسميا ولايتها الرابعة على رأس حكومة بلادها.

وأقسمت ميركل على أن تكرّس جهودها لتحقيق مصالح الشعب الألماني، والدفاع عن الدستور والقانون، قبل أن تنهي قسمها بطلب المساعدة من الله على أداء مهامها.

كانت ميركل (63 عامًا)، التي صعدت للسلطة في 2005، حصلت على 74% من أصوات النواب، حين انتخبها البرلمان مستشارة للبلاد في 2013.