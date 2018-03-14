البرلمان الألماني ينتخب أنجيلا ميركل مستشارة لولاية رابعة

صوت النواب الألمان، اليوم الأربعاء، لإعادة انتخاب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لفترة ولاية رابعة، ومن المرجح أن تكون الأخيرة، والتي قد تكون الأكثر تحديًا إذ تواجه ائتلافًا هشًّا.
وصوت 364 نائبًا لصالح إعادة انتخاب ميركل (63 عامًا) مقابل 315 صوتًا رافضًا، كما امتنع تسعة عن التصويت، واعتبرت أصوات 4 نواب باطلة، وكانت ميركل تحتاج لـ355 صوتًا، فقط، لإعادة انتخابها.
وقالت ميركل لمجلس النواب بعد التصويت “أقبل نتيجة التصويت”.
وأدت ميركل، اليمين الدستورية أمام البرلمان، لتبدأ بذلك رسميا ولايتها الرابعة على رأس حكومة بلادها.
وأقسمت ميركل على أن تكرّس جهودها لتحقيق مصالح الشعب الألماني، والدفاع عن الدستور والقانون، قبل أن تنهي قسمها بطلب المساعدة من الله على أداء مهامها.
كانت ميركل (63 عامًا)، التي صعدت للسلطة في 2005، حصلت على 74% من أصوات النواب، حين انتخبها البرلمان مستشارة للبلاد في 2013.
لكن في انتخابات اليوم، حصلت على 52.6% فقط من أصوات نواب البرلمان، ما يمثل تراجعًا كبيرًا.
ويأتي انتخاب ميركل مستشارة للبلاد بعد 107 أيام من إجراء الانتخابات التشريعية في الـ24 من سبتمبر/أيلول الماضي، وهي الفترة التي شهدت فشلًا لمفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم، أجراها الاتحاد المسيحي مع حزبي الديمقراطي الحر (يمين وسط)، وحزب الخضر (يسار)، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
فشل تلك المفاوضات، أدخل البلاد في أزمة سياسية استدعت تدخل رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير، وإقناعه الحزب الاشتراكي الديمقراطي لدخول مفاوضات مع الاتحاد المسيحي لتشكيل ائتلاف حاكم للبلاد، وهي المفاوضات التي تكللت بالنجاح بتوصل الطرفين لاتفاق لتشكيل الائتلاف في الـ7 من فبراير/شباط الماضي.
وفي الـ4 من مارس/آذار الجاري، صوت أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 66% بالموافقة على اتفاق الائتلاف؛ ما أزال آخر عقبة أمام تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي الـ5 من الشهر ذاته، اقترح شتاينماير على البرلمان انتخاب ميركل مستشارة للبلاد، في خطاب رسمي، وفق الدستور، وهو ما حدث اليوم.