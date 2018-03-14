تخللها إحراق صور خامنئي.. احتجاجات ليلية في إيران (فيديو)

شهدت عدة مدن إيرانية ليل الثلاثاء الأخير من السنة الإيرانية، احتجاجات ضد النظام الإيراني.

واستطاع المحتجون تنظيم تلك الاحتجاجات رغم الإجراءات القمعية الواسعة، وحالة التأهب القصوى لعناصر الأمن وقوات الباسيج والحرس الثوري لمنعها في مدن مختلفة.

وشهدت كل من طهران ومدن مثل كرمانشاه والأهواز وقم ونور آباد بمحافظة لورستان وغلمغان بمحافظة اردبيل وساوه، احتجاجات تخللها إضرام النار في صور ولافتات خميني وخامنئي وروحاني.

كما رفعت شعارات تنادي بـ”الموت لخامنئي” و “الموت للدكتاتور”.

وفي كرمانشاه كتب على بالون أطلقه المحتجون في الهواء “الموت لخامنئي وقوات الحرس والباسيج وقوى الأمن الداخلي”، كما في المدينة نفسها أحرق الشبان المحتجون صورة كبيرة لخامنئي.