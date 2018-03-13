الإعلام الإيراني: إقالة تيلرسون أسوأ خبر لطهران في 2018

تناول الاعلام الايراني يوم الثلاثاء خبر إقالة وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون وتعيين مايك بومبيو، بدلا منه، بطريقة ساخرة من القرار ومتخوفة من تبعاته في الوقت ذاته.

ونشرت وكالة فارس شبه الرسمية والتي يسيطر عليها الحرس الثوري أربعة مواضيع تنتقد وتستهزئ بخطوة ترامب حيث نشرت الوكالة خبراً عنوانه الرئيسي تصريح للسفير الإيراني في لندن بُعيدي‌ نجاد، يبدي رأيه حول إقالة تيلرسون قائلاً :” تيلرسون أول وزير للخارجية يقال عبر تغريدة على تويتر”.

وأضاف :” أمريكا لها ملفات ساخنه منها المفاوضات مع كوريا الشمالية وموضوع التجارة مع الصين وفي مثل هذه الظروف ستبقى الولايات المتحدة دون وزير للخارجية لمدة شهرين حتى يقر مجلس الشيوخ صلاحية بومبيو”.

كما نشرت وكالة فارس تقريراً ثانيا عنوانه: “إمساك بومبيو الدفة الديبلوماسية الأمريكية يجعل مستقبل التوافق النووي أكثر غموضاً”.

وحاورت وكالة فارس فؤاد إيزيدي وهو محلل سياسي من الحرس الثوري وسألته عن رأيه حول قرار ترامب، فأجاب “مع اتخاذ هذه القرارات، تتحرك حكومة ترامب نحو الراديكالية، فتصبح أكثر خشونةً ووحشية”. حسب وصفه.

كما كتبت الوكالة موضوعاً تحت عنوان :”هل كان لدولة الامارات العربية المتحدة دور في إقالة تيلرسون” ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام غربيه بأن أحد التجار الاماراتيين الكبار الذي تربطه علاقة ودية مع ترامب، قال للأخير أن تيلرسون ليس كفوءاً لمنصب وزارة الخارجية وأقنعه بإقالته لاحقاً”.

أما وكالة ايسنا شبه الرسمية، كتبت مقالاً تحت عنوان: “أول تصريح لبومبيو يدّل على عمالته التامة لترامب” واستندت الوكالة على أخبار من سي. ان. ان بأنّ هذا الاختيار جاء ليتناسب وتطلعات ترامب.

كما نقلت عن وسائل إعلام أمريكية قولها، إن تعيين بومبيو وزيراً للخارجية الامريكية خلفا لتيلرسون سيكون أسوأ خبر لإيران في العام 2018.