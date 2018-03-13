إيران تعتقل 11 ناشطًا كرديًا بسبب دعمهم لأكراد عفرين

اعتقلت المخابرات الإيرانية، 11 ناشطًا من أبناء القومية الكردية في مدينة “مريوان” في محافظة كردستان غرب البلاد، بتهمة دعمهم لقوات حماية الشعب الكردية السورية التي تقاتل في عفرين ضد القوات التركية.

وذكرت وكالة “كردستان للأنباء” الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن “قوات المخابرات اعتقلت ما بين 9 إلى 11 ناشطًا كرديًا بمدينة مريوان بينهم الناشط البارز عدنان حسن بور بتهمة حماية الأكراد في عفرين الذين يواجهون القوات التركية التي تعمل على السيطرة على المدينة”.

ونقلت الوكالة عن مصادر حقوقية قولها إن “حملة أمنية شنتها قوات المخابرات الإيرانية في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، أسفرت عن اعتقال خمسة ناشطين في مريوان”، مضيفة أن “حملة ثانية في المدينة ذاتها أسفرت عن اعتقال 6 ناشطين على الأقل بتهمة حماية الأكراد في عفرين والمشاركة في تجمع لدعم أكراد سوريا”.

وذكرت المصادر أن من بين الناشطين المعتقلين: “عدنان حسن بور وآرمان غفوري، ومحمد دانش، وفرامز محمدي، وناصح بخشي، وهيفا فدايي، ديار يزداني، وأحمد ايران بناه، وهيوا نادري”.

وعدنان حسن بور، هو صحفي وناشط مدني كان من بين المعتقلين، أطلقت السلطات سراحه في 20 أيلول/ سبتمبر 2016، بعد أن قضى 10 سنوات في السجن.

ويبلغ عدد الأكراد وأغلبهم من أهل السنة في إيران نحو 7 ملايين من مجموع عدد السكان البالغ 78 مليون نسمة.