ترامب يطرد مسؤولًا كبيرًا في الخارجية الأمريكية بعد تعليقه على إقالة تيلرسون

المصدر: ا ف ب

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرد أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية من وظيفته، اليوم الثلاثاء؛ بسبب تصريحاته حول إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، التي بدت متعارضة مع رواية البيت الأبيض.

وصرح وكيل وزارة الخارجية المقال، ستيف غولدشتاين، قائلًا: “لقد كان عملي في الوزارة أعظم شرف في حياتي، وأنا ممتن للرئيس ولوزير الخارجية على هذه الفرصة، وأتطلع للحصول على فترة راحة”.

وأقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق، الثلاثاء، ريكس تيلرسون من منصب وزير الخارجية، وأعلن ترشيح مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بامبيو، بدلًا منه.