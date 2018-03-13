قبل أشهر من انتخابات باكستان.. شقيق نواز شريف رئيسًا للرابطة الإسلامية

توّلى شهباز شريف، الأخ الأصغر لرئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الذي أقيل السنة الماضية بتهم الفساد اليوم الثلاثاء، رسميًا رئاسة حزب الرابطة الإسلامية “نواز”، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في باكستان.

وقال شهباز خلال تجمع في إسلام آباد للرابطة التي أسسها أخوه، “لم يكن أحد، بمن فيهم أنا، ليتخيل أن يحل محل نواز شريف”، مضيفًا أن “التحديات هائلة”، متعهدًا “ببذل كل جهد ممكن أو يمكن تخيله”.

ورشح نواز أخاه للمنصب في نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن منعته المحكمة العليا من قيادة الحزب، بعد عزله في شهر تموز/يوليو من رئاسة الوزراء.

ومني حزب الرابطة الإسلامية “نواز” بهزيمة قاسية، يوم أمس الإثنين، مع فوز المرشح المستقل غير المعروف صادق سنجراني في انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى في البرلمان، رغم تصدر الرابطة نتائج انتخابات المجلس التي جرت في شهر آذار/مارس، وهو ما دعا البعض الى الاشتباه بتدخل الجيش في اختياره.

وولد شهباز شريف في عام 1950 في لاهور، وهو حاكم ولاية البنجاب أكبر وأغنى ولايات البلاد، حيث يحظى بشعبية اتاحت للحزب الفوز في العديد من الانتخابات الجزئية، منذ عزل نواز شريف بقرار من المحكمة العليا خلال ولايته الثالثة، بعد الكشف عن ثروات راكمتها عائلته في الخارج، لكن العائلة تنفي مخالفة القانون وتؤكد أنّ المحاكمة سياسية.