إيران تعتقل مساعدًا لـ”أحمدي نجاد” بعد إدانته بملفات فساد مالي وإداري

ألقت السلطات الأمنية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، القبض على حميد بقائي، مساعد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، لإدانته في ملفات فساد مالي وإداري.

ونقلت وكالة أنباء “جماران نيوز” التابعة لحسن الخميني، حفيد مؤسس النظام الإيراني، عن رئيس محكمة مقاطعة طهران، حميد إسماعيلي، قوله إن “اعتقال حميد بقائي جاء بعدما تمت الموافقة على الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة الاستئناف”.

وكانت محكمة الدولة في طهران، قضت في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالسجن 63 عامًا ضد حميد بقائي؛ بعد إدانته في قضايا فساد مالي وإداري.

وفي فبراير/شباط الماضي، هدد بقائي بالإضراب عن الطعام حتى الموت في حال صادقت السلطات القضائية على الحكم الصادر بحقه، وقال: “سأبدأ إضرابًا شاملًا عن الطعام حتى الموت لو حكموني بالسجن، وسأحرق أي حكم غير البراءة”.

ويعد بقائي من أهم الشخصيات المقربة من الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، حيث دافع نجاد عن مساعده وهاجم السلطات القضائية.

ووصف نجاد في عدة تصريحات له القضاء الإيراني بـ”الظالم”، معتبرًا أن “المعادلة ستتغير قريبًا لصالح الشعب وبشكل جذري”.