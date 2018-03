ترامب يقيل وزير الخارجية تيلرسون “صديق قطر”

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون وأحل محله مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو، في تغيير كان متوقعًا منذ شهور.

وكشف ترامب عبر حسابه على تويتر، أن مدير وكالة المخابرات المركزية بومبيو سيصبح وزيرًا للخارجية، معربًا عن شكره لتيلرسون على خدماته.

وأضاف ترامب أيضًا: “جينا هاسبل نائبة مدير المخابرات المركزية ستصبح المديرة الجديدة لوكالة المخابرات، وهي أول امرأة يتم اختيارها لهذا المنصب”.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن ترامب طلب، يوم الجمعة الماضي، من تيلرسون التنحي، حيث قطع زيارته إلى إفريقيا، يوم الإثنين، ليعود إلى واشنطن.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٣ مارس، ٢٠١٨