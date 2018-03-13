روسيا تستدعي السفير البريطاني بسبب أزمة الجاسوس

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت سفير بريطانيا لديها وسط تصاعد حدة الخلاف الدبلوماسي بين البلدين على خلفية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه “تم استدعاء السفير لوري بريستاو” دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طالب بريطانيا، أمس الإثنين، بكشف حقيقة ما حدث للجاسوس الذي سُمم بغاز للأعصاب جنوب إنجلترا، قبل أن تتحدث إلى موسكو.

ويرقد العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال البالغ 66 عامًا وابنته يوليا في المستشفى، في حالة خطيرة منذ الرابع من مارس/آذار الجاري، عندما عثر عليهما فاقدَي الوعي أمام مركز تجاري في مدينة سالزبري جنوب إنجلترا.