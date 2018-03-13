لافروف: إقامة مزيد من مناطق عدم التصعيد في سوريا ليس أولوية

اعتبرت روسيا أن إقامة المزيد من مناطق عدم التصعيد في سوريا “ليس أولوية حاليًا”، بعد يوم من تحذير واشنطن من استمرار طيران النظام بقصف البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة بمناطق عدم التصعيد في محافظة درعا جنوبي البلاد.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن “إقامة مزيد من مناطق عدم التصعيد في سوريا ليس أولوية في الوقت الحالي”.

وأضاف أن “من المهم منع انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، وهو أمر يعتزم تناوله مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الذي يزور موسكو”.

وعلى الصعيد الميداني في محافظة درعا جنوبي البلاد، استأنف الطيران السوري لليوم الثاني قصف عدد من البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة درعا، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تحذير واشنطن من أن مثل هذا القصف ينتهك اتفاق مناطق عدم التصعيد الأمريكي الروسي، وفق ما أعلنه مقاتلون من المعارضة السورية.

وذكر مصدران من المعارضة، أن الطائرات قصفت “الحراك وبصر الحرير ومنطقة في اللجاة، وجميعها مناطق شهدت قصفًا أمس الاثنين في أول ضربات جوية منذ اتفاق أمريكي روسي تم التوصل إليه في يوليو/ تموز الماضي بشأن إقامة منطقة عدم تصعيد في جنوب سوريا”.