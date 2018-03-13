روسيا تهدد بالرد على أي ضربة أمريكية في سوريا

هدد الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيرد على أي ضربة أمريكية في سوريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء، عن فاليري جيراسيموف رئيس أركان الجيش الروسي، قوله إن موسكو سترد إذا تعرضت أرواح الجنود الروس في سوريا للخطر”.

وأضاف جيراسيموف، أنه “سيتم استهداف أي صواريخ ومنصات إطلاق تشارك في مثل هذا الهجوم”.

وكانت وسائل إعلام قالت، في شباط/ فبراير الماضي إن أكثر من 200 “مرتزق روسي” قتلوا في ضربات أمريكية على قوات موالية للنظام السوري، لكن موسكو نفت ذلك في بادئ الأمر، قبل أن تعترف بعد ذلك بمقتل 5 مواطنين روس وجرح آخرين، مؤكدة أنهم لا ينتمون إلى الجيش الروسي.