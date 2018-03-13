أمريكا: طالبان مهتمة بإجراء محادثات سلام في أفغانستان

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة “تلحظ علامات على اهتمام” حركة طالبان ببحث إمكانية إجراء محادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 16 عامًا.

وأضاف ماتيس للصحفيين قبل قليل من هبوطه في كابول في زيارة لم يسبق الإعلان عنها إلى أفغانستان: “هناك اهتمام لاحظناه من قبل طالبان”.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني عرض الشهر الماضي، إجراء محادثات دون شروط مسبقة مع مسلحي طالبان، فيما اعتبره مسؤولون أمريكيون عرضًا كبيرًا من جانب كابول.

وأفاد ماتيس بأن بعض هذه الدلائل -التي لم يذكرها بالتفصيل- تعود إلى ما قبل تصريحات عبد الغني.

وقال: “لدينا بعض المجموعات من طالبان.. مجموعات صغيرة إما بدأت تغير موقفها أو عبرت عن اهتمام بالمحادثات”.