تيلرسون: لم نتلق ردا مباشرا من كوريا الشمالية بشأن اللقاء المرتقب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن بلاده لم تتلق ردا مباشرا، من كوريا الشمالية بشأن اللقاء المرتقب بين زعيمي البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده في نيجيريا، الإثنين، تطرق خلاله إلى اللقاء المرتقب بين رئيس بلاده دونالد ترامب، ونظيره والكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال: “ينبغي علينا الاتفاق حول بعض الخطوات المتعلقة بمكان وموعد إجراء المحادثات”.

وأضاف : “لم نتلق ردا مباشر من كوريا الشمالية وننتظر ذلك منهم”، عقب قبول ترامب دعوة كيم بشأن عقد لقاء.

والخميس الماضي، قال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، “تشونغ ايوي-يونغ”، إن ترامب قبل دعوة زعيم كوريا الشمالية لعقد لقاء ثنائي بينهما في مايو/أيار المقبل.