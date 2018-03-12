صحيفة: منفذ الهجوم على منزل السفير الإيراني في النمسا من أصول مصرية

قالت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، اليوم الإثنين، إن منفذ الهجوم على منزل السفير الإيراني عبدالله مولايي، هو نمساوي من أصول مصرية ويبلغ من العمر 26 عامًا.

ونقلت الوكالة عن صحيفة “كوريري” النمساوية قولها: إن “منفذ الهجوم على منزل السفير الإيراني في العاصمة فيينا يدعى محمد علي، ومن أصول مصرية ويحمل الجنسية النمساوية”.

وأشارت مصادر في الشرطة النمساوية إلى أنه “لا يمكن تأكيد أو رفض أن الهجوم كان بدافع عمل إرهابي في الوقت الحالي”، لافتة إلى أنه “تم تفتيش منزل المهاجم لكن لم يتم العثور بعد على أي علامات لدوافعه”.

وتقول الشرطة إنها صادرت حاسوبًا شخصيًا وقرصًا مضغوطًا وهاتفًا محمولًا من مقر إقامة محمد علي، منوهة إلى أن “التحقيق قد يستغرق عدة أيام”.

وكان رجل نمساوي بحوزته سكين هاجم أحد الحراس أمام مقر إقامة سفير إيران في النمسا، قبل أن يقتله الحارس بسلاح الخدمة، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.